Vietnamesisches Paar vergiftete 30 Hunde und Katzen: Fleisch verkauft

Hanoi – Weil es offenbar das Fleisch der Tiere verkaufen wollten, soll ein Ehepaar in Vietnam Dutzende Hunde und Katzen vergiftet haben. Die beiden Verdächtigen seien festgenommen worden, berichteten staatliche Medien. Die Polizei habe in der Wohnung Zyanid und Werkzeuge zum Häuten von Tieren gefunden.

Das Geschäft mit Hunde- und Katzenfleisch ist in Vietnam lukrativ. Gebraten, gekocht oder gedünstet wird vor allem Hundefleisch als Delikatesse auf Märkten und in Lebensmittelgeschäften verkauft – auch in Hanoi. 2018 hatten die vietnamesischen Behörden die Einwohner der Hauptstadt zwar aufgefordert, auf den Verzehr von Hunde- und Katzenfleisch zu verzichten. Doch der Verkauf ist bis heute nicht verboten. (TT.com)