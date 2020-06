Familiäre Gewalt seit den 1980er-Jahren: Oberösterreicher vor Gericht

Wels – Ein heute 62-Jähriger soll in Oberösterreich über Jahrzehnte hinweg familiäre Gewalt ausgeübt haben: Betroffen sind seine zwei Ehefrauen, insgesamt neun Kinder und ein Kindermädchen. Einen Sohn soll er zudem sexuell missbraucht haben. Die Vorwürfe reichen teilweise bis in die 1980er-Jahre zurück. Der Mann muss sich ab 25. Juni in Wels vor Gericht verantworten.