ÖBB-Nachtzüge ab Ende Juni wieder voll im Einsatz

Ab Ende Juni sollen alle 18 Nachtzuglinien unter der Marke „Nightjet" sowie die 9 weiteren Linien mit Partnerbahnen wieder fahren. Das betrifft auch die Autoreisezüge, etwa jenen nach Livorno. Diskussionsbedarf gibt es allerdings noch bei der Destination Mailand in der Lombardei, merkte Matthä an.

Die wieder anrollenden Nachtzüge sollen in der aktuellen Sommersaison auch Auslandsurlauber nach Österreich bringen, hofft Petra Stolba von der Österreich Werbung (ÖW). Sie seien eine sehr attraktive Möglichkeit für die Anreise, auch niederländische Reisende würden dies nutzen und in Deutschland zusteigen. Stolba setzt aber auch auf eine höhere Inlandsnachfrage für Ferien in Österreich. Auffällig sei, dass Inlandsgäste, die per Bahn reisen, pro Tag mehr Geld (ohne Ticket) ausgeben, als österreichische Urlauber, die mit dem Auto kommen.