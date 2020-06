US-Haftbefehl: Ex-Audi-Manager in Kroatien festgenommen

Ingolstadt – Bei der Verfolgung von Verantwortlichen des VW-Dieselskandals ist den US-Behörden offenbar ein weiterer Beschuldigter ins Netz gegangen. Das deutsche Handelsblatt berichtete am Dienstag online, US-Ermittler hätten einen früheren Dieselmotorenentwickler der VW-Tochter Audi in Kroatien aufgespürt.

Vor gut zwei Jahren war der VW-Manager Oliver Schmidt auf dem Weg in den Urlaub von US-Fahndern am Flughafen von Miami verhaftet worden. Er sitzt wegen Verschwörung zum Betrug eine siebenjährige Haftstrafe in den USA ab. Seine Festnahme gilt für andere Manager, die von US-Behörden wegen "Dieselgate" gesucht werden, als Mahnung, nicht ins Ausland zu reisen. Zum Kreis der Gesuchten gehört auch der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn.