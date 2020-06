ÖBB-Güterverkehr verliert wieder an die Straße

Wien – Der Trend von der Straße auf die Schiene in der Hochphase der Coronakrise kehrt sich soeben wieder um. "Wir sehen einen massiven Preisverfall im Transit-Lkw-Verkehr", sagte heute, Dienstag, der Vorsitzende der ÖBB-Holding, Andreas Matthä, am Rande einer Pressekonferenz in Wien gegenüber der APA. "Die Mengen, die zu Coronazeiten auf die Bahn gekommen sind, gehen wieder zurück auf die Straße."