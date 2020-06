Nach Oscars nun auch Independent Spirit Awards auf April verschoben

Santa Monica – Auch die Independent Spirit Awards sind 2021 von dem Oscar-Aufschub betroffen. Die Indie-Preise, die traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala in einem Festzelt am Strand der kalifornischen Stadt Santa Monica verliehen werden, finden im kommenden Jahr nicht Ende Februar, sondern erst am 24. April statt.

Die Spirit Awards folgen damit dem Beispiel der Oscar-Verleiher, die wegen der Corona-Pandemie ihre Show erst am 25. April abhalten – also acht Wochen später als geplant. Mit dem Aufschub will man Filmemachern die Möglichkeit geben, ihre Projekte fertigzustellen und in die Kinos zu bringen. Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 22,5 Millionen Dollar (rund 20 Millionen Euro) gekostet haben.