Jimmy Kimmel moderiert Emmy-Verleihung im September

Los Angeles – Der US-Komiker und Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (52) wird erneut als Emmy-Gastgeber auf der Bühne stehen. Kimmel sei bei der Verleihung der 72. Primetime-Emmys auch als Produzent an Bord, hieß es am Dienstag von der Fernsehakademie. Die Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison ausgezeichnet werden, soll am 20. September beim Sender ABC ausgestrahlt werden.