KTM könnte Top-Fahrer Espargaro verlieren, Dovizioso möglicher Ersatz

Wien/Munderfing - Das österreichische MotoGP-Team von KTM könnte seinen Top-Fahrer Pol Espargaro verlieren. Team-Manager Mike Leitner hat am Dienstag gegenüber motogp.com bestätigt, dass der 29-jährige Spanier ein Angebot hat, 2021 Teamkollege von Weltmeister Marc Marquez bei Honda zu werden.

Laut Leitner überlege Espargaro nun, ob er wechseln oder bleiben solle. "Ich kann nur bestätigen, dass Gespräche in Gang sind", wird der Oberösterreicher auf der offiziellen Website der wegen Corona seit Saisonbeginn stillstehenden Motorrad-Königsklasse zitiert. "Natürlich werden wir versuchen, Pol zu behalten. Aber wir wissen auch ganz klar, dass eine andere Option für ihn besteht", sagte Leitner über den Moto2-Weltmeister von 2013.

Er erwarte eine Entscheidung in den kommenden Wochen. "Wir müssen ja auch für die Zukunft planen, brauchen also eine rasche Entscheidung." Bezüglich Ersatz sei ihm nicht bang, so Leitner. "Als wir 2017 neu gekommen sind, war es wichtig, Erfahrung ins Team zu bekommen. Jetzt ist unser Motorrad wettbewerbsfähig", traut Leitner auch dem aktuellen Werksteam-Neuling Brad Binder auf der RC16 viel zu.