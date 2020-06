Am helllichten Tag in Häuser geschlichen: Einbrecher im Außerfen unterwegs

Am Montagvormittag zwischen 9.20 Uhr und 10.30 Uhr waren Unbekannte in das Haus einer 77-Jährigen in Holzgau eingeschlichen. Aus einem Tresor nahmen sie das Bargeld – laut Polizei einen dreistelligen Betrag. Tags darauf rief die Hausbesitzerin gegen 9.20 Uhr die Polizei. Sie habe zwei Verdächtige bei ihrem Haus gesehen.