Kortisontherapie bei Coronavirus-Infektion: Noch viele Fragen offen

Wien/Oxford – Die aus einer britischen Studie stammenden Daten zu einem positiven Effekt des Uralt-Entzündungshemmers Dexamethason bei Patienten mit schweren Covid-19-Erkrankungen sollten mit Vorsicht diskutiert werden. "Kortison setzen wir in der Intensivmedizin seit Jahrzehnten ein", sagte Walter Hasibeder, zukünftiger Präsident der österreichischen Intensivmedizin-Fachgesellschaft (ÖGARI), am Mittwoch.

Laut den ersten Angaben eines Wissenschafterteams um Peter Horby von der Universität Oxford – die Studie ist noch nicht in einem wissenschaftlichen Journal nach Begutachtung (Peer Review) veröffentlicht worden – wurden in einem "Arm" der Untersuchung 2104 Covid-19-Patienten zehn Tage lang einmal täglich mit sechs Milligramm Dexamethason oder Placebo (entweder oral oder als intravenöse Injektion) behandelt. In der Placebogruppe war die 28-Tage-Sterblichkeit hoch. Von den Patienten, die mechanisch beatmet wurden, starben 41 Prozent. Unter den Patienten mit einer nicht-invasiven Sauerstoffbehandlung betrug die Sterblichkeit 25 Prozent und bei den Patienten ohne Atemintervention 13 Prozent, berichtete die deutsche Ärztezeitung.

Zu bedenken sei bei den Ergebnissen zudem, dass Dexamethason die Immunantwort gegen das Virus bremst und so dazu führen könnte, dass das Virus langsamer eliminiert wird, ergänzte Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Laut Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin am München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, muss geprüft werden, inwieweit der Mehrwert von Steroiden wie Dexamethason hinsichtlich der Sterberate mit schweren Infektionen anderer Art – so genannten Superinfektionen – erkauft werden muss.