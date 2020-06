Von der Leyen forciert Wiederaufbau: "Können uns keinen Verzug leisten"

Brüssel, Wien – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch im Europaparlament dazu aufgerufen, den Wiederaufbau zur Bewältigung der Coronakrise rasch anzugehen. "Wir können uns keinen Verzug leisten, lassen Sie uns das gemeinsam anpacken", sagte von der Leyen vor den Europaabgeordneten in Brüssel.

Der Vorschlag der EU-Kommission, den die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag erstmals bei einem Videogipfel besprechen sollen, sei "in den Grundzügen" positiv aufgenommen worden, auch die Reaktion der Märkte ist laut der Kommissionschefin positiv ausgefallen. Die EU-Behörde hat zur Bewältigung der Folgen der Pandemie vorgeschlagen, das EU-Budget auf 1,1 Billionen Euro aufzustocken und 750 Milliarden Euro an frischen Geldern auf dem Kapitalmarkt für einen "Next Generation EU" genannten Aufbaufonds aufzunehmen. Zu zwei Dritteln sollen die Mittel des Fonds als nicht rückzahlbare Zuschüsse vergeben werden.