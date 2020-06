Griechenland verbietet zahlreichen NGOs Arbeit in Flüchtlingslagern

Athen – Griechenland will künftig nur 18 von 40 aktuell in Flüchtlingslagern tätigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Arbeit erlauben. Wie das Ministerium für Migration und Asyl am Mittwoch mitteilte, will die Regierung damit ein kürzlich verabschiedetes Gesetz durchsetzen, um den "undurchsichtigen" NGO-Sektor zu "regulieren". Eine Reihe von NGOs kritisierten die Maßnahmen.