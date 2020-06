Wiederanpfiff der Premier League: Manchester City schlug Arsenal klar

Manchester – Manchester City hat am Mittwoch beim Re-Start der englischen Fußball-Premier-League einen souveränen 3:0-Heimsieg über Arsenal eingefahren. Raheem Sterling (45.+2), Kevin De Bruyne per Elfmeter (51.) und Phil Foden (91.) trafen für den Titelverteidiger. Arsenals David Luiz, der schon beim ersten Tor gepatzt hatte, sah nach dem zum Strafstoß führenden Foul an Riyad Mahrez die Rote Karte (49.).