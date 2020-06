Mann schoss mit Gewehr in Ampasser Garten: Cobra rückte aus

Ampass – Für Schrecken hat am Mittwoch ein 35-Jähriger in Ampass gesorgt. Der Mann gab am Abend gegen 19.54 Uhr mit einer Repetierbüchse mehrere Schüsse auf einen in einem Feld abgestellten Kanister ab. Ein zufällig anwesender Zeuge wollte den laut Polizei betrunkenen Österreicher zur Rede stellen. Dieser verschwand daraufhin im angrenzenden Haus.