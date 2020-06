Euregio will Grenze offen halten: „Gibt Möglichkeiten, Lockdown zu verhindern“

Innsbruck – In einer Sache waren sich Günther Platter, Arno Kompatscher und Maurizio Fugatti ganz besonders einig: Keinen Tag länger hätte die Grenze zwischen Italien und Österreich geschlossen bleiben dürfen. Die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und dem Trentino zeigten sich gestern bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Vorstandssitzung der Europaregion Tirol (Euregio) in Innsbruck erfreut, dass die Reisefreiheit seit Dienstag wiederhergestellt ist. Und geht es nach Tirols Landeschef Platter, derzeit Präsident der Euregio, soll das auch auf lange Sicht so bleiben.

"Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen"

In erster Linie gehe es nun darum, die Gesundheitslage genau zu beobachten, sagte er. "Wir gehen von einer positiven Entwicklung aus. Falls es in eine andere Richtung geht, werden wir in der Euregio gemeinsam überlegen müssen, welche Maßnahmen wir ergreifen." Eine erneute Grenzschließung schloss Platter aber nahezu aus. "Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen. Es gibt Möglichkeiten, einen neuerlichen Lockdown zu verhindern." Allem voran sei ein konsequentes und schnelles Rückverfolgen von Infektionsketten wichtig.

"Ein Gebot der Stunde" war für Platter die Öffnung der Grenze zu Italien. Selbst wenn das Coronavirus beispielsweise in der Lombardei noch nicht ganz unter Kontrolle sei. Dahingehend nahm er die Bevölkerung in die Pflicht und forderte ein gewisses Maß an Eigenverantwortung ein, appellierte daran, "Vorsicht walten zu lassen". Und noch ehe der Sommer so richtig begonnen hat, blickt Platter bereits einige Monate in die Zukunft. "Wir bereiten uns jetzt auch schon vor auf die Situation im Winter." Besonders die Testkapazitäten müssten dann wieder stark angehoben werden, denn "viele Menschen wollen dann wissen, ob es eine Grippe oder doch das Coronavirus ist".

"Die Euregio hat gezeigt, was sie sein kann"

Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol, lobte die "intensive Zusammenarbeit" innerhalb der Euregio während der vergangenen "schwierigen Monate. Natürlich haben wir alle unter den Einschränkungen gelitten." In der Bevölkerung habe das für starke Verunsicherung gesorgt. Dass die Grenze zwischen Österreich und Italien nun wieder geöffnet habe, sei auch der Tiroler Landesregierung zu verdanken, welche sich bei Bundeskanzler und -ministern in Wien für diesen Schritt starkgemacht habe. "Die Euregio hat gezeigt, was sie sein kann", sagte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti. An das Erreichte solle angeknüpft werden, "um zukünftige Ereignisse zu bewältigen".

Reisen nach Spanien ab Sonntag wieder möglich

Wieder bereist werden kann ab Sonntag ein bei Österreichern sehr beliebtes Urlaubsland: Spanien. Wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gestern in Wien mitteilte, gebe es dann weder bei der Einreise noch bei der Rückkehr Beschränkungen. Er wertete es als "positives Zeichen", immerhin sei Spanien in "einem enormen Ausmaß" von der Pandemie betroffen gewesen.