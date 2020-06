Tausende Jobs wackeln: Rund 80 Karstadt-Filialen vor dem Aus

Essen – Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen Insidern zufolge neben 62 der deutschlandweit 172 Warenhäuser auch rund 20 Filialen von Karstadt Sports schließen. Die Zahl stehe im Raum, letzte Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmern zu den Plänen liefen noch, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Schließungspläne für die Warenhäuser sind Teil einer Einigung auf einen Sanierungstarifvertrag zwischen Management, Betriebsrat und Gewerkschaft Verdi, hatten Insider am Donnerstag gesagt. Für die Betroffenen solle es einen Sozialplan geben. Die detaillierten Pläne würden am Freitag gegen Mittag vorgestellt. Sie sollen dann auch der Gläubigerversammlung vorgelegt werden.

Galeria Karstadt Kaufhof kämpft in der Coronakrise ums Überleben, dem Konzern brechen die Umsätze weg. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren. Der Konzern gehört ebenso wie zahlreiche seiner Warenhaus-Immobilien der Signa-Holding des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko.