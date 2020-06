Grasser-Prozess: Aufsichtsrat der CA Immo unter der Lupe

Wien, Linz – Am 143. Tag im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere wegen Korruptionsverdachts bei der Privatisierung der Bundeswohnungen wurden drei Zeugen von der CA Immo befragt. Sie war die unterlegene Bieterin um die Wohnungen, nachdem sie in der ersten Runde klar vorne gelegen war, hatte sie in der zweiten Runde knapp das Nachsehen.