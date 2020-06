Im Karwendelgebirge verirrt: Wanderer nach Nacht am Berg geborgen

Scharnitz – Zwei Bergsteiger verirrten sich am Freitag im Karwendelgebirge. Die 28 und 29 Jahre alten Männer waren vom Karwendel-Parkplatz in Scharnitz aus mit Fahrrädern in das sogenannte Roßloch gefahren. Von dort aus wollten sie dann zu Fuß in Richtung Laliderer Spitze aufsteigen. Die Nacht wollten die Deutschen dort in einer Biwakschachtel verbringen. Die dazu notwendige Ausrüstung hatten sie dabei.