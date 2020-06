Thomas Saurer ist neuer Landesschützenkommandant

Innsbruck – Einer der größten und bedeutendsten Traditionsverbände Tirols wählte seinen neuen Landesvorstand: Major Fritz Tiefenthaler, der bisherige Landeskommandant, übergab die Führung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien seinem bisherigen Adjutanten, Major Thomas Saurer. Insgesamt 322 Stimmberechtigte waren aufgerufen, in Form einer Briefwahl die neue Bundesleitung zu bestellen, 320 Stimmen wurden schließlich per Post retourniert.

Im Stadtgasthaus „Haymon“ in Innsbruck wurde das Wahlergebnis am Herz-Jesu-Samstag bekanntgegeben. Im Rahmen der Kommandoübergabe übernahm der mit 187 Stimmen neu gewählte Landeskommandant Major Thomas Saurer diese Funktion des Tiroler Schützenwesens.

„Ich wünsche dem neugewählten Landeskommandanten und seiner Bundesleitung viele schöne Erfahrungen, den Rückhalt durch die Offiziere und Funktionäre in all unseren Organisationsebenen und – besonders wichtig – viel Glück und Gesundheit“, wird der ehemalige Landeskommandant Fritz Tiefenthaler in einer Aussendung vom Samstag zitiert.