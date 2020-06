Messerattacke auf Bürgermeister von Brügge in Belgien

Brügge – In der belgischen Stadt Brügge ist der Bürgermeister Dirk De fauw am Samstag bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Der Christdemokrat sei ins Krankenhaus gebracht, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Belga. Das Opfer werde operiert, sei aber in stabilem Zustand, hieß es am frühen Nachmittag.