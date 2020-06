Messerangriff mit drei Toten in Reading laut britischer Polizei ein Terrorakt

Reading – Die britische Polizei vermutet bei dem tödlichen Messerangriff in der südenglischen Stadt Reading einen terroristischen Hintergrund. Der Vorfall sei im Zuge der Untersuchungen als Terrortat eingestuft worden, teilte sie am Sonntag mit. Dementsprechend habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen.

Ein 25-Jähriger aus Reading ist wegen Mordverdachts festgenommen worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Sein Motiv sei noch unklar, sagte Terror-Abwehr-Chef Neil Basu. Bei dem Mann soll es sich Sicherheitskreisen zufolge um einen Libyer handeln. Er soll am Samstagabend in einem Park in Reading auf Menschen eingestochen haben. Drei Personen wurden getötet und drei weitere schwer verletzt.

Die Art des Angriffs erinnert an eine Reihe von anderen Vorfällen in Großbritannien in jüngster Zeit, die von den Behörden als Terrorismus eingestuft wurden. So erschoss die Polizei im Februar einen Mann, der zwei Menschen auf einer belebten Straße im Süden Londons erstochen hatte. Er war zuvor wegen der Verbreitung islamistischen Materials inhaftiert gewesen. Im November vorigen Jahres hatte ein Mann, der wegen Terrorismusdelikten im Gefängnis gewesen war, zwei Menschen auf der London Bridge erstochen, bevor er von Polizisten erschossen wurde.