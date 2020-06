Mit Pkw gegen Baum geprallt: Alkolenker bei Unfall in Steinberg schwer verletzt

Steinberg am Rofan – Ein 21-jähriger Alkolenker hat sich in der Nacht auf Sonntag in Steinberg am Rofan bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann kam auf der Steinbergstraße von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben frontal gegen einen Baum. Es gelang ihm noch, zu Fuß nach Hause zu gehen, berichtete die Polizei.