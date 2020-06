Corona-Krise löste "kleines systemisches Erdbeben" bei Hausärzten aus

Wien – Covid-19 hat – vorübergehend – die Abläufe in der Allgemeinmedizin in Österreich massiv verändert. Dies stellte für rund zwei Drittel der Hausärzte eine große Herausforderung dar. Auf der anderen Seite könnten die vermehrte Verwendung von Telemedizin und andere Neuerungen positiv sein. Dies erklärten 190 Ende Mai befragte österreichische Hausärzte in einer Umfrage.