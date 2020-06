Innsbruck – So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben: Diesen Wunsch hat wohl jeder von uns. Wer jung und gesund ist und in eine neue Wohnung einzieht, denkt nicht daran, dass von heute auf morgen wegen eines Unfalls alles anders sein oder später einmal das Stiegensteigen so beschwerlich werden kann, dass man es ohne Lift nicht mehr zur Wohnung im oberen Stockwerk schafft.