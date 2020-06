Liverpool gab mit 0:0 gegen Everton zum 3. Mal Punkte ab

Liverpool – Der FC Liverpool muss womöglich noch etwas länger bis zum für die "Reds" zu erwartenden englischen Fußball-Meistertitel warten. Am Sonntag kam der überlegene Tabellenführer der Premier League mit einem 0:0 im Liverpooler Derby beim von Carlo Ancelotti betreuten Everton aus der Corona-Pause zurück, womit das Team von Coach Jürgen Klopp erst zum dritten Mal in dieser Meisterschaft Punkte abgab.

Nur wenn Titelverteidiger und Verfolger Manchester City am Montag im Heimspiel gegen Mittelständler Burnley nicht gewinnt, könnte Liverpool schon am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace den Sack zumachen. Aber auch danach blieben dem Champions-League-Gewinner der vergangenen Saison noch sieben Runden, um die wenigen nötigen Punkte zu holen. Dabei könnte die Meisterschaft auch am 2. Juli im direkten Duell von Manchester City und Liverpool entschieden werden.