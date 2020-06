Vor fast 30 Jahren gegründeter Tiroler Verein "Multikulturell" ist insolvent

Innsbruck – Der seit Anfang der 90er-Jahre bestehende Innsbrucker Verein Multikulturell hat am Landesgericht Innsbruck Insolvenz angemeldet. 18 Dienstnehmer sind davon betroffen, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag in einer Aussendung mit. Die Schuldnerin gab an, dass nicht ausbezahlte Fördergelder in sechsstelliger Höhe insolvenzentscheidend gewesen seien.