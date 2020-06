MPreis sperrt Fleisch-Lieferungen von Tönnies und Auslieferung der Bestände

"Die Alpenmetzgerei hält strengste Hygienebestimmungen in allen Bereichen der Produktion ein. Es hat beim Personal der Alpenmetzgerei bisher keine einzige Corona-Infektion gegeben", teilte MPreis am Montagnachmittag in einer Aussendung mit.

Bei dem Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Deutschland war vergangene Woche ein großer Corona-Ausbruch bekannt geworden. Die Zahl der Infizierten in der Fabrik war bis Sonntag nach Angaben des Kreises auf 1331 gestiegen. 5899 Befunde lagen vor, davon war also mehr als ein Fünftel positiv. Die komplette Tönnies-Belegschaft stand vorerst unter Quarantäne.