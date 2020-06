Großes Minus bei Tiroler Kristallkonzern: Swarovski streicht Hunderte Stellen

In einem ersten Schritt sollen die bisher auf verschiedene Geschäftsbereiche verteilten Marketing- und Vertriebsaktivitäten zusammengeführt und verschlankt werden. Vom Abbau betroffen seien vorerst 200 Mitarbeiter am Standort Wattens und 600 global. In der Produktion in Wattens wurde die Kurzarbeit, wie berichtet, bis Ende September verlängert. Insgesamt sind in Wattens 4800 Mitarbeiter beschäftigt.