Patagonia schließt sich Facebook-Boykott an: Online-Werbung gestoppt

Vergangene Woche hatte sich bereits The North Face – einer von Patagonias größten Rivalen im Geschäft mit Outdoor-Mode – der von mehreren US-Bürgerrechtsorganisationen begonnenen Aktion "Stop Hate for Profit" angeschlossen. Patagonia und The North Face stehen zwar in einem scharfen Wettbewerb, haben durch ihre Firmengründer aber eine langjährige gemeinsame Geschichte und Verbundenheit.