Zwei Verletzte bei Autounfall in Innsbruck

Innsbruck – Beim Verlassen einer Tankstelle in der Anton-Eder-Straße in Innsbruck dürfte eine 51-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag ein herannahendes Fahrzeug zu spät gesehen haben. Der 39-jährige Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Wagen der Frau.