Neustrukturierung der Cosa Nostra: Zehn Mafia-Bosse in Palermo festgenommen

Rom, Palermo, Catania – Zehn Mafia-Bosse, die aus der Haft entlassen worden waren und an einer neuen Struktur der Cosa Nostra auf Sizilien arbeiteten, sind am Dienstag im Raum von Palermo festgenommen worden. Zu ihnen zählt auch der prominente Boss Giulio Caporrimo, Chef des Clans Lo Piccolo, der 2017 freigelassen worden war.

Zur Gruppe, die die Cosa Nostra – wie die sizilianische Mafia genannt wird – neu strukturieren will, nachdem mehrere prominente Bosse in den vergangenen Jahren festgenommen worden waren, gehören jüngere und ältere Mafiosi, teilten die Anti-Mafia-Behörden in Palermo am Dienstag mit. Die Mafiosi werden unter anderem für Erpressungen lokaler Unternehmer verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen wurden aufgrund der Aussagen einiger erpresster Bauunternehmer aus der Gegend von Palermo in die Wege geleitet.