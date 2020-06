Billiges Plastik: Abfallbranche warnt vor Aus für Kunststoff-Recycling

"Günstige Neuware ist der Alptraum der Kunststoffrecycler", so der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB), der am Dienstag auf die Lage aufmerksam machte. Die Kunststoffpreise seien um fast 50 Prozent eingebrochen und 70 Prozent der Betriebe, die Kunststoff recyceln, stünden still, weil es keine Absatzmärkte gibt.