US-Filmproduzent Guillod der mehrfachen Vergewaltigung beschuldigt

Los Angeles – In den USA ist erneut ein Hollywood-Produzent beschuldigt worden, Frauen sexuell angegriffen und vergewaltigt zu haben. David Guillod stellte sich am Montag (Ortszeit) im südkalifornischen Santa Barbara der Polizei, teilte sein Anwalt mit. Der 53-Jährige hat etwa den in Berlin spielenden Actionfilm "Atomic Blonde" mit Charlize Theron in der Hauptrolle produziert. Er weist alle Vorwürfe zurück.