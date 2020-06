Trump droht Bolton wegen Enthüllungsbuch mit "Gefängnis"

Die US-Regierung hatte vergeblich versucht, das Erscheinen von Boltons Enthüllungsbuch mit juristischen Mitteln zu stoppen. "The Room Where It Happened: A White House Memoir" - etwa: "Der Raum, in dem es geschah - Memoiren aus dem Weißen Haus" - kam am Dienstag in den Handel. Beim Online-Händler Amazon führt das Buch aus dem Stand die Bestsellerliste an.