Landwirt in Weerberg geriet mit Bein unter Mäher: Schwer verletzt

Weerberg – Ein 53-jähriger Landwirt hat sich am Dienstagnachmittag in Weerberg schwer verletzt. Der Österreicher war gegen 15.25 Uhr damit beschäftigt, ein hanglagiges Feld mit einem Balkenmäher zu mähen. Bei der Maschine trat ein Defekt auf. Der Mann versuchte, diesen bei laufendem Motor zu beheben. Dann setzte sich das Gerät in Bewegung. Der Mann stürzte und geriet mit einem Bein unter ein Rad des Mähers.