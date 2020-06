Nehammer stützt Seehofer-Plan für Asylverfahren an EU-Außengrenze

Wien – Im Bemühen um eine Reform des europäischen Asylrechts unterstützt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Pläne des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) für eine Erstüberprüfung von Asylbewerbern an den EU-Außengrenzen. "Aus meiner Sicht wäre es wichtig, Schnellverfahren direkt an der Außengrenze durchzuführen", sagte Nehammer laut Vorab-Medieninfo der Welt (Mittwoch).

"Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer, Grenzverfahren innerhalb kürzester Zeit durchzuführen, sind ein absolut richtiges Signal, das es unbedingt weiterzuverfolgen gilt", sagte der ÖVP-Politiker. Er wolle "ein faires und krisenresistentes europäisches Asylsystem", so der Minister. "Das erfordert verbindliche, aber auch flexible Solidarität bei der Sicherung der EU-Außengrenze im Kampf gegen irreguläre Migration. Der Schutz von Flüchtlingen soll so nah wie möglich am Herkunftsland stattfinden."