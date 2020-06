Sonnenschutz für Kinder: Günstige Eigenmarken punkten im Test

Wien – Kinderhaut ist besonders empfindlich gegenüber den schädlichen Seiten der Sonne. Spezielle Sonnenprodukte sollten daher zuverlässig schützen. Für das Magazin Konsument (Juli-Ausgabe) wurden 16 Erzeugnisse geprüft: "Eine Creme flog raus, sonst bieten alle Produkte einen ausreichenden Schutz vor UV-Strahlung. Am besten schnitten vier Eigenmarken ab", berichteten die Tester.

"Wasserfest" heißt übrigens nicht, dass nie nachgebessert werden muss: "Wasserfeste" Produkte müssen per Definition nach zwei Mal 20 Minuten Baden noch die Hälfte des ursprünglichen Schutzes bieten, "extra wasserfeste" müssen das auch nach vier Mal 20 Minuten im Wasser schaffen. Da der UV-Schutz auch beim Abtrocknen abgerubbelt wird, sei Nachcremen aber nach jedem Baden nötig, wurde betont.

"Je jünger ein Mensch ist, umso weniger gut ausgebildet ist der so genannte Eigenschutz der Haut und umso schwerer wirkt sich übermäßige Sonnenbestrahlung im späteren Leben aus", warnte Harald Maier von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien im Konsument . Da gehe es um viel mehr als nur Sonnencreme: "Umfassender Sonnenschutz beginnt für Kinder bei der UV-Vermeidung." Schatten sei der allerbeste Schutz, die pralle Sonne – vor allem in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr – sollte man mit Kindern meiden. Sie sollten zudem Sonnenhüte (nicht nur Schirmkappen) tragen und etwa in der Sandkiste das T-Shirt anbehalten.