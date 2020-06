Flughafen Wien stützt Airlines mit Tarifsenkungen

Wien, Schwechat – Der Flughafen Wien will mit einer deutlichen Senkung der Tarife den Airlines das Landen und Starten wieder schmackhaft machen. Heuer sollen die Landegebühren komplett gestrichen werden, was den Airport rund 10 bis 15 Millionen Euro kosten dürfte, wie Vorstand Julian Jäger der Presse sagte. Für die Senkung der passagierbezogenen Tarife 2021 beim Abflug plant der Flughafen maximal 35 Millionen auszugeben.

Mit dieser Maßnahme will der Flughafen die Passagierzahl wieder nach oben bringen. "Wenn eine Fluglinie im kommenden Jahr zumindest 65 Prozent der Kapazität anbietet, die sie ursprünglich für 2020 geplant hat, dann erhält sie einen Nachlass zwischen zwei und vier Euro pro Passagier", so Jäger in dem am Mittwoch veröffentlichten Zeitungsinterview. Im Schnitt betragen die passagierbezogenen Abgaben beim Abflug 14 Euro pro Kopf. Bei 20 Millionen Passagieren würde das den Flughafen 25 Millionen Euro kosten, eine genaue Prognose sei aber schwierig, so der Vorstand.