Platter-Befragung beendete TSD-U-Ausschuss

Innsbruck – Mit der Befragung von Tirols Landeshauptmann und Finanzreferent Günther Platter (ÖVP) ist am Mittwoch der U-Ausschuss zur Tiroler Soziale Dienste GmbH nach etwa einem Jahr zu Ende gegangen. Zentrales Thema war die Anschaffung von Traglufthallen im Jahr 2015 – nur eine von fünf war kurzzeitig in Verwendung. Platter verteidigte indes erwartungsgemäß die Auslagerung der Flüchtlingsagenden an die GmbH.