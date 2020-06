Flughafen Innsbruck: Pistensanierung soll 2021 kommen

Innsbruck – Die Sanierung der Piste des Innsbrucker Flughafens soll trotz Coronakrise wie geplant im Herbst 2021 erfolgen. Dies wurde im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am Dienstag einstimmig beschlossen, so der Flughafen Innsbruck in einer Aussendung am Mittoche. Die Planungen und Ausschreibungen habe sich zwar Corona-bedingt in diesem Jahr um einige Monate verzögert, jedoch sei es das klare Ziel, den ursprünglich geplanten Termin im Herbst 2021 (Mitte September bis Mitte Oktober) einzuhalten.