Corona katapultierte Hälfte der Österreicher ins Home-Office

„Das Coronavirus hat die Arbeitswelt verändert – die Arbeitslosigkeit ist explodiert, obwohl sie mit der von den Sozialpartnern ausverhandelten Kurzarbeit deutlich abgefedert werden konnte", betonte AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer. Betrieben drohe die Insolvenz und Zehntausende Familien hätten existenzielle Sorgen. Jetzt brauche es ein „umfassendes Jugendrettungspaket", eine spürbare Erhöhung des Arbeitslosengeldes und eine „echte finanzielle Anerkennung für die Heldinnen und Helden der Krise". Gemeint sind damit vor allem alle jene Beschäftigten in „systemrelevanten" Berufen, also etwa in Supermärkten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Von diesen Menschen musste der jüngsten AK-Erhebung zufolge über die Hälfte weitgehend am üblichen Arbeitsort erscheinen. Die Beschäftigten in riskanten Berufen fühlten sich nicht geschützt – 31 Prozent mussten zur Arbeit, obwohl sie eine Ansteckung befürchteten. Ebenfalls fast ein Drittel musste Überstunden machen und 25 Prozent wollten freinehmen, durften aber nicht.

In der Krise besonders stark verunsichert sind laut AK die Jungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Arbeitslose, atypische bzw. geringfügig Beschäftigte und Leiharbeiter. Diese Gruppen seien der Meinung, dass sie die Situation „härter trifft als andere". 80 Prozent glauben, dass sich der Arbeitsmarkt dauerhaft verändern wird. Existenzängste befallen fast die Hälfte (49 Prozent) der Arbeitslosen und 35 Prozent der Menschen in Kurzarbeit. 54 Prozent meinen, dass es auch wegen der aktuellen Lage schwierig werde, wieder einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen.

Ende Mai waren laut Arbeitsmarktservice (AMS) 473.000 Menschen in Österreich arbeitslos – ein Anstieg um fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Hinzu kamen 44.000 Jobsuchende in Schulungen sowie 1,1 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Vor allem in der Gastronomie, im Tourismus sowie im Bau- und Verkehrswesen wurden massiv Arbeitsplätze abgebaut. (APA)