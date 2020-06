„Völlige Fehlentscheidung": Popbranche übt scharfe Kritik an neuen Lockerungen

Wien – Wenig Freude haben Veranstalter von Popkonzerten mit den für Herbst in Aussicht gestellten Veranstaltungslockerungen der Bundesregierung. „Für uns ist das eine völlige Fehlentscheidung", meinte Ewald Tatar von Barracuda Music, verantwortlich für Konzerte und Festivals wie das Nova Rock. Zentrales Problem sei, dass sich die neuen Möglichkeiten weiterhin nur auf Sitzplatzveranstaltungen beziehen.

„Das gibt für uns keinerlei Planungssicherheit her", bekräftigte Tatar im Gespräch mit der APA. „Es ist ein absoluter Schwachsinn, was man da in unsere Richtung entschieden hat", verwies er auf die Besuchergrenzen von 5000 indoor respektive 10.000 outdoor, die jeweils zugewiesene Sitzplätze vorfinden müssen. „Außerdem weiß man schon wieder nicht, wie lange das gilt, wir haben ja kein Enddatum gehört."

Auch im Herbst „100 Prozent Ausfall"

Unabhängig davon bedeute die Regelung „für uns auch im Herbst 100 Prozent Ausfall", so der Konzertveranstalter. „Wir können kein Stehplatzkonzert, das so geplant war, plötzlich zu seinem Sitzplatzkonzert mit Abstandsregeln und was auch immer machen. Offenbar war die Politik noch nie bei einem Stehplatzkonzert, denn sonst kann ich mir nicht erklären, wie man das nun entscheiden kann."

Ähnlich argumentierte man bei Arcadia Live. Man habe die heutige Pressekonferenz „lange herbeigesehnt und aufmerksam verfolgt". Für manche Veranstalter mögen die präsentierten Regelungen eine Erleichterung bringen, „für uns und unser Tätigkeitsfeld ändert sich jedoch nicht wirklich etwas", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Die Sitzplatzregelungen „tangieren unseren eigenen Veranstaltungskalender – und vermutlich auch jenen vieler KollegInnen im Bereich der 'zeitgenössischen Unterhaltungsmusik' – deshalb kaum bis gar nicht".