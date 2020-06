Über 50 Stunden Formel 1: ORF mit Spielberg-Mega-Programm

Spielberg – Den Start der Formel-1-Saison werden die Fans heuer zwar nur im Fernsehen erleben, dafür gibt es ein dichtes Programm. Der ORF überträgt alle Trainings und Rennen rund um den Doppel-Auftakt am 5. bzw. 12. Juli in Spielberg. Insgesamt stehen ab 3. Juli über 50 Stunden Rennsport-Berichterstattung am Programm. Trotz Corona-bedingter Einschränkungen wird ein ORF-Team vom Ringgelände berichten.

"Es wird das umfangreichste Motorsportprogramm, das wir den Zusehern je angeboten haben", sagte ORF-TV-Sport-Redaktionsleiter Robert Waleczka. Denn erstmals werde den Zusehern die Möglichkeit geboten, auch die Rahmenrennen live zu sehen. In ORF 1, ORF Sport + und via orf.at werden heuer auch die Spielberg-Rennen der Formel 2, Formel 3 und jene des Porsche Supercup gezeigt. Ergänzt wird das Programm in ORF 1 und ORF III durch Sportdokus über Niki Lauda, Jochen Rindt und Ayrton Senna sowie mit Dokumentationen über die 70-jährige Geschichte der Formel 1 und die 50-jährige Geschichte der Formel 1 in Spielberg.