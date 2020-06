Der Abstiegskampf bleibt für die WSG ein Tanz auf der Rasierklinge

„Mega“, wenn man so will, war in St. Pölten auch die Leistung eines bescheidenen WSG-Jokers, der nicht oft zum Zug kommt: Kevin Nitzlnader holte auf der linken Flanke einen Ausschluss (Gorzel) heraus, bereitete zwei Topchancen durch Kelvin Yeboah und Stefan Maierhofer (Matchball in der Nachspielzeit) vor und schien im Gegensatz zu vielen anderen überhaupt keine Nervosität zu zeigen. „Wenn ich ihn brauche, ist er da. Ich habe mich sehr gefreut für ihn“, streichelte Silberberger den „Nitzi“. Im Wissen, dass der „Tanz auf der Rasierklinge“ in den verbleibenden drei Runden weitergeht: „Nerven wie Drahtseile werden ausschlaggebend sein.“