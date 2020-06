Rund eine Million Euro für Innsbrucker Straßennetz

Innsbruck – Die Sicherheit und Beständigkeit der Innsbrucker Straßen rückt einmal im Jahr besonders in den Fokus der Politik – nämlich dann, wenn über die Belagserneuerungen im Rahmen der laufenden Instandhaltung des Straßennetzes abstimmt wird. Nun gab der Stadtsenat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig grünes Licht für die geplanten Vorhaben.