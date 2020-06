Corona-Desaster: Thiem entschuldigte sich für Auftreten bei Adria-Tour

Innsbruck – Dominic Thiem hat sich am Donnerstagvormittag erstmals zu dem umstrittenen Adria-Tour-Event in Belgrad geäußert und sich entschuldigt. "Unser Verhalten war ein Fehler, wir haben zu euphorisch gehandelt", schrieb er auf Instagram. "Es tut mir extrem leid." Nachdem die Tennisprofis mehrere Wochen ohne Publikum hatten spielen müssen, sei man "mehr als happy über die Fans bei dem Event" gewesen.

Klare Worte fand Thiem-Manager Herwig Straka für das Turnier in Belgrad. Nach positiven Coronavirus-Tests von zumindest vier Teilnehmern gab er Djokovic in einem Standard-Interview die Hauptschuld. Die Sache "in eine völlig falsche Richtung gegangen", "dumm" und "ein Blödsinn" gewesen. Thiem nahm er aber in Schutz.