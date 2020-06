Der Wirecard-Milliardencrash - Wie war das möglich?

München - Der Bezahldienstleister Wirecard galt als ein Aushängeschild deutscher Hochtechnologie - doch aus dem Börsenstar ist ein globaler Kriminalfall mit begleitendem Milliardencrash geworden. Dass Dax-Konzerne in den Abgrund stürzen, hat es schon gegeben. Doch die Geschwindigkeit, in der Wirecard innerhalb einer Woche vom Eingeständnis mutmaßlicher Manipulationen bis zur Insolvenzankündigung voranschritt, ist rekordverdächtig. Die Aufarbeitung wird Jahre dauern.

Wirecard ist ein Bezahldienstleister, der bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet abwickelt. Das Unternehmen sitzt an der Schnittstelle zwischen den angeschlossenen Händlern auf der einen und Banken und Kreditkartenfirmen auf der anderen Seite. Einen Teil dieser Geschäfte im Mittleren Osten und in Südostasien hatte Wirecard Drittfirmen übertragen, die Zahlungen im Auftrag des deutschen Unternehmens abwickelten - angeblich. Denn nun hat sich herausgestellt, dass ein großer Teil dieses Drittfirmengeschäfts mutmaßlich frei erfunden war. Nach derzeitigem Stand geht es um Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro.