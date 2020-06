WSG-Stürmer Dedic: „Der einzige Gegner sind wir selber"

„Ohne Mannschaft kann kein Einzelner was tun“, lag es dem 35-jährigen Routinier mit Blick auf das so wichtige Altach-Heimspiel am Samstag (17 Uhr/live TT.com-Ticker) aber einmal mehr am Herzen, das Kollektiv in den Vordergrund zu stellen. Dass einer wie der 48-fache slowenische Teamspieler im fortgeschrittenen Fußballalter auch abseits des Platzes alles dafür tut, um auf den Punkt genau fit zu sein, ist schon länger bekannt: „Es steckt harte Arbeit dahinter. Und es geht in den englischen Wochen auch viel darum, wie man sich abseits des Platzes verhält.“