Erst Jesus, jetzt Maria: Neues Restaurations-Fiasko in Spanien

Valencia – Die betagte Dame konnte einem damals fast leidtun. Sie meinte es doch nur gut. Cecilia Gimenez war 81 Jahre alt, als ihr 2012 das "Unglück" passierte . Die gläubige Katholikin kümmerte sich in ihrem Örtchen Borja im Nordosten Spaniens um die Dorfkirche. Der "Ecce Homo", ein kleines Wandgemälde des spanischen Malers Elias Garcia Martinez aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, lag ihr sehr am Herzen.

Doch die Jesusabbildung blätterte ab und niemand kümmerte sich drum. Also legte die Hobbymalerin beherzt selber Pinsel und Farbe an, bevor es zu spät war. Leider ging ihr Restaurationsversuch schief. "Die Wand war total feucht, und meine frisch aufgetragene Farbe zerfloss sofort wieder. Ich hätte weinen können", sagte Cecilia Gimenez damals verzweifelt im Gespräch mit der APA. Nach ihrem Einwirken sah das Jesuskind plötzlich wie ein Affenkind aus. Der Aufschrei war groß. TV-Teams aus der ganzen Welt kamen in das verschlafene Dorf, um den Heiland in Affengestalt zu sehen.