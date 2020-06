Diskussion um Herkunftskennzeichnung von Fleisch in Tirol entbrannt

Innsbruck – Nachdem bekannt wurde, dass die Supermarktkette MPreis mit Sitz in Völs in Tirol in seiner Alpenmetzgerei Fleisch des deutschen Konzerns Tönnies für die Wurstproduktion verwendet hat, ist nun in Tirol eine Diskussion um die Kennzeichnungspflicht von Fleisch in der Gastronomie entbrannt. Grüne und Landwirtschaftskammer sprachen sich dafür aus, die Wirtschaftskammer hielt sich zurück.

Während Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus, sich gegenüber der Tiroler Krone aufgrund „unzumutbaren bürokratischen Aufwandes" vehement gegen eine Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie stark machte, zeigte sich Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gesprächsbereit. Wenn im Gegenzug die Ausweisungspflicht für Allergene wegfallen würde, könne man über die Herkunftskennzeichnung diskutieren, berichtete der ORF Tirol am Freitag.

Grüne und Landwirtschaftskammer wollen die Kennzeichnungspflicht so schnell wie möglich umgesetzt wissen. „Alle reden in der Krise von Regionalität. Wir sollten nicht nur darüber reden, sondern mutige Schritte setzen und geschlossen auf die Bundesregierung einwirken", appellierte Landwirtschaftssprecher Georg Kaltschmid (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. Dieser Schritt in der Gastronomie würde die heimischen Landwirte und das Bewusstsein für heimische Kost stärken. „Und auch der Verkehr wird in Summe reduziert, wenn das Fleisch von LandwirtInnen oder der Metzgerei aus der Umgebung kommt, statt das Fleisch aus Ungarn oder Holland herzukarren", argumentierte er.